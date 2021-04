Kultur

Kinderbuchtipp: "Rückwärtsland"

Heute in der Zeitung lesen, was am nächsten Tag passiert? In seinem neuen Buch "Rückwärtsland" hat Henning Wagenbreth die Logik der Zeit uminterpretiert und die Idee von einer verkehrten Welt in vielen kurzen Episoden durchgespielt. Für Kinder und Sammler, erschienen im Peter Hammer Verlag.

Datum: 09.04.2021