Kinderbuchtipp: "Hunde im Futur"

Subjekt, Prädikat und Plusquamperfekt? Was langweilig klingt, erklärt ein neues Buch mit wenig Text und in spannenden Bildern und vermittelt dabei trockenen Lehrstoff mit Spaß und auf den Punkt gebracht. "Hunde im Futur. Eine Grammatik in Bildern" ist erschienen im Susanna Rieder Verlag und für fast jedes Alter.