Kinderbuchtipp: "Das wahre Leben der Bauernhoftiere"

Landwirtschaft ist Wirtschaft - und das hat Konsequenzen, es bedeutet Gewinn oder Verlust, Umsatz und Massentierhaltung. Was man darüber wissen sollte, findet sich in Lena Zeises Buch "Das wahre Leben der Bauernhoftiere" - für fast jedes Alter. Realitätsnahe Illustrationen und kurze Sachtexte, die die Unterschiede zwischen konventioneller und ökologischer Tierhaltung aufzeigen sollen. Ein ehrliches Sachbilderbuch, in dem Lena Zeise die wichtigsten Hoftiere vorstellt - und zwar so, wie sie wirklich leben.