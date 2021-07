Kultur

Kinderbuchtipp: "Calypsos Irrfahrt"

Schon am dritten Tag des vierwöchigen Segeltörns mit seinen Eltern langweilt sich Oscar zu Tode. Als die Familie zwei Kinder in Rettungsringen aus dem Wasser fischt, beginnt für sie eine Reise, die sie so nicht kommen gesehen haben. Eine packende Geschichte über Schicksal und Freundschaft, für Kinder ab zehn Jahren.