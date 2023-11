Der Krieg in Gaza und die Lage der Menschen dort zieht die Aufmerksamkeit der Medien auf ‎sich. Doch das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnt davor, dabei die dramatische Lage von ‎Kindern und Jugendlichen in der Ukraine aus dem Blick zu verlieren. "Es gibt in der ganzen ‎Ukraine inzwischen kein Kind mehr, das von diesem Krieg verschont geblieben ist“, sagte der ‎Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" ‎nach der Rückkehr von einer Informationsreise in die Region. Es sei entscheidend, "die Not ‎leidende Bevölkerung in der Ukraine gerade jetzt nicht zu vergessen, da sich alle Blicke auf ‎die Krisenregion in Nahost richten". Notwendig sei unter anderem eine psychologische ‎Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die von den seelischen Belastungen des Kriegs ‎schwer betroffen seien. "Mit aller Vorsicht schätzen wir die Zahl behandlungsbedürftiger ‎Minderjähriger auf 1,5 Millionen." Wie Unicef berichtet, ist auch die Lage der Kinder in Gaza ‎katastrophal. Jüngst mussten 28 frühgeborene Säuglinge aus Gaza nach Ägypten evakuiert ‎werden. Der Zustand der Neugeborenen habe sich zuletzt rapide verschlechtert, erklärte ‎Unicef. Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und ihr Personal müssten von Angriffen ‎verschont bleiben, betonte das Kinderhilfswerk. Wir sprechen mit Christian Schneider über ‎die Lage der Kinder im Krieg.