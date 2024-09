Die Mandarins von Paris beobachten, bewerten die Ereignisse: Linke Intellektuelle, für die Literatur und Politik Hand in Hand gehen, für die Worte eine Bedeutung haben. Wie die privilegierten kaiserlichen Beamten in China, die Mandarine, leben auch sie in ihrer eigenen Welt. Simone de Beauvoir gehört dazu. Ihre Figuren sind fiktiv, ihre Vorbilder aber leicht erkennbar. 1954 gewinnt sie mit "Die Mandarins von Paris" und für Ihre Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte den Prix Goncourt: Waren Gut und Böse unter der deutschen Besatzung klar auszumachen, verschwimmen die Grenzen im Nachkriegschaos. Alles ist im Umbruch. Wie können die Menschen den Hass auf landeseigene Kollaborateure überwinden? Wohin soll Charles de Gaulle Frankreich lenken – in Richtung USA oder Sowjetunion? Darf die "freie Linke" mit dem Kommunismus sympathisieren? Dürfen die Verbrechen Stalins verschwiegen werden, um eigene Ideale nicht zu gefährden? Was ist richtig, was falsch?, ist die Kernfrage des Romans. Als prägende Köpfe des Existentialismus versucht das Paar Simone de Beauvoir/Jean Paul Sartre sie zu beantworten. Für die Gesellschaft aber auch für das Individuum. Neu übersetzt von Claudia Marquart und Amelie Thoma legt das Buch den klaren Blick Simone de Beauvoirs offen. Nicht zuletzt hinterfragt sie auch die Kraft der Kultur in schwierigen Zeiten, reflektiert über Macht und Ohnmacht des Wortes. Wir sprechen mit dem Literaturkritiker Andreas Isenschmid über das 1000-Seiten-Werk und seine Neuübersetzung.