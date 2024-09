In der Lausitz findet seit 2020 ein von Bund und Ländern gefördertes Kulturfestival statt. Es zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Unumstritten ist es dennoch nicht. Das Who is Who der nationalen und internationalen Kulturszene gibt sich an spektakulären Spielorten ein Stelldichein nahe der polnischen Grenze. Die Kritik: Menschen aus der Lausitz seien nur wenig an Planung und Umsetzung des Festivals beteiligt.