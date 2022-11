Etwa 256.000 Menschen in Deutschland sind obdach- oder wohnungslos, in Österreich sind es etwa 22.000. EU-weit stieg die Zahl der Obdachlosen in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent. Die Zahlen werden wohl Corona- und kriegsbedingt etwa durch Insolvenzen schleichend weiter in die Höhe gehen. Hinzu kommen steigende Mietpreise bei stagnierenden Einkommen und Inflation. Die von der Ampelregierung versprochenen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr können den Mangel an bezahlbaren Wohnungen kaum auffangen. Elisabeth Hammer erklärt in ihrem Buch "Hinschauen statt Wegschauen – Wie eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich ist", weshalb bezahlbares Wohnen auch in der Mitte der Gesellschaft zunehmend zum raren Gut wird, welche Strategien ihrer Ansicht nach gegen Wohnungslosigkeit funktionieren können und warum es beim Thema Wohnungslosigkeit auch darum geht, unsere eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Hammer ist Geschäftsführerin der Wiener Sozialorganisation "neunerhaus", die obdachlosen Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen will und sich für deren Entstigmatisierung einsetzt. Wir haben sie bei ihrer Arbeit begleitet.