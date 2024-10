Ist die Aufführung einer Performance, in der ein palästinensischer Künstler seine Lebensgeschichte zwischen Flüchtlingslager, Mitgliedschaft im islamischen Dschihad und in israelischer Haft erzählt, noch von der Kunstfreiheit gedeckt oder schon Terrorverharmlosung? Und darf ein mit öffentlichen Geldern gefördertes Tanztheaterfestival wie die euro-scene Leipzig so etwas auf die Bühne bringen? Nein, so das Bündnis "Artists Against Antisemitism Leipzig". Denn die Produktion "And here I am" des Freedom Theatre Jenin richte sich gegen die Verständigung von Palästinensern und Israelis und normalisiere den islamistischen Terror. Außerdem unterstütze das Freedom Theatre Jenin die israelfeindliche Boykottkampagne BDS und fordere eine kulturelle Intifada. Christian Watty, der Leiter der euro-scene, hielt anfangs noch dagegen. "Das Wort Intifada stößt uns hier auf, ja, mir auch. Aber das heißt erst einmal 'Erhebung'. Das gleich als Chiffre für Jihadismus zu nehmen, halte ich für vermessen. Widerstand an sich ist doch nicht gleichbedeutend mit Genozid", sagte er dem Leipziger Stadtmagazin "Kreuzer". Inzwischen hat die euro-scene das Theaterstück ausgeladen. Warum? Und was bedeutet das für die Zukunft des Tanztheaterfestivals?