Das beständige Einwirken rechtsextremistischer Akteure auf Räume, in denen sich Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten, trage Früchte - nicht nur im Wahlverhalten, sagte Kramer. "Digital beobachten auch wir, wie Jörg Müller in Brandenburg, teilweise eine 'Turboradikalisierung'", so Kramer. "Die neue Bewegung erinnert stark an die Neonazi-Jugendbewegung / Skinhead-Bewegung der 1990er Jahre", sagte Kramer. Das betreffe etwa den Stil: Glatzen, Bomberjacken, Springerstiefel und martialisches Auftreten. Es gebe aber auch Parallelen zur NS-Ideologie. "Die Feindbilder richten sich gegen Homosexuelle, die Queerbewegung, Migranten, Linke und antisemitisch gegen Juden", sagte er. Wir sprechen mit Nina Kolleck, Bildungsforscherin an der Uni Potsdam, über die neue Radikalisierung von Jugendlichen.