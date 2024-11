Ernst Ludwig Kirchner malt das Bild "Tanz im Varieté" 1911 in Dresden. Es zeigt einen Cakewalk - ein Tanz mit Ursprung in den USA. "Sklaven und Sklavinnen haben sich über die weiße Herrschaft lustig gemacht. Sie haben sie nachgeäfft - ihre steifen Bewegungen, ungelenke Art und Weise. Und dann gab es solche Tanzevents, bei denen der beste Tänzer ein Stück Kuchen gewonnen hat", erklärt Géraldine Meyer, Kuratorin Stiftung Im Obersteg. Der Cakewalk wird zum Modetanz und kommt auch nach Europa. Kirchner sieht ihn in einem Variete und malt das Bild. Dieses hängt später in seinem Haus in Davos. Danach verlieren sich die Spuren des Bildes. Nun ist es nach rund 100 Jahren in einer deutschen Privatsammlung aufgetaucht - und die Basler Stiftung Im Obersteg hat es im Sommer für sieben Millionen Euro ersteigert. Eine Recherche hat ergeben: Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Bild in einer Kiste auf einem Bauernhof versteckt, denn Kirchner galt als entartete Kunst. Französische Soldaten öffneten die Kiste und beschädigten das Bild, indem sie darauf schossen und einstachen. "Das Bild hat jetzt also einen Schuss und einen Stich", erklärt Hans Furer, Geschäftsführer Stiftung Im Obersteg. Das Kunstmuseum Basel restauriert nun im Auftrag der Stiftung das Bild. Die Restaurierung dauert rund sechs Monate. Danach wird das Bild als Leihgabe im Kunstmuseum Basel ausgestellt.