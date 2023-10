In den 1920er Jahren bescherten reiche Ölfunde in Oklahoma Mitgliedern der Osage Nation großen Reichtum, was unter den Weißen Neid und Gier weckte. Ein einflussreicher Rancher (Robert de Niro) heuert seinen Neffen (Leonardo di Caprio) an, der eine Osage-Frau zuerst heiraten und dann beseitigen soll, um vom schwarzen Gold zu profitieren. Nach einer Reihe brutaler Todesfälle unter den Osage kommt das neugegründete FBI bald komplizierten Verflechtungen auf die Spur, die bis in höchste Machtkreise reichen. Der nach einem gleichnamigen Buch inszenierte Film rekapituliert die "Oklahoma Murders" aus Sicht der rassistischen Weißen und handelt von den Folgen des ungezügelten Kapitalismus und der Ausbeutung der Ureinwohner. Der sehr ruhige, über 200 Minuten lange Film wirkt dabei wie eine große Revision des bisherigen Kinos von Martin Scorsese, seiner Geschwindigkeit und seines weißen US-Gangstertums. Ein kunstvoll erzähltes Epos über Amerikas Erbsünde: Die unfassbare Misshandlung der amerikanischen Ureinwohner. Der Film entstand in engen Austausch mit den Osage.