Es sind die letzten Abzüge, die der Schweizer Fotograf Robert Frank zu Lebzeiten von seinem Foto-Klassiker "The Americans" gemacht hatte - 40 Jahre lang lagen sie im Tresor, jetzt werden sie erstmals gezeigt. Der Kölner Galerist Thomas Zander ist damit betraut die Bilder zu verkaufen. Kostenpunkt zehn Millionen Dollar. Um die Bilder an den Mann zu bringen, ist Zander auch nach New York gereist zur Eröffnung der ersten Frank-Retrospektive nach seinem Tod vor fünf Jahren an keinem geringeren Ort als dem Museum of Modern Art. In Zusammenarbeit mit der "June Leaf and Robert Frank Foundation" wird alles versucht, das Vermächtnis von Frank am Leben zu erhalten. Dafür werden Bücher publiziert, Museen beschenkt und Kunstwerke platziert. Wird es gelingen die 84 Bilder zu verkaufen?