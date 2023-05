Johnny Depps Comeback in Cannes

Am 6. Mai startete eine Aktion, die es so noch nirgendwo auf der Welt gab: eine Gruppe von Betroffenen, die als Kinder in der katholische Kirche sexuell missbraucht wurden, brach mit allen Tabus: sie bringen ihre persönlichen Geschichten, ihr erlebtes Leid und ihre Forderungen direkt nach Rom. Die Gruppe fuhr von München mit dem Fahrrad nach Rom. Unterwegs machten sie Halt in diversen katholischen Gemeinden, suchten das Gespräch mit anderen Betroffenen und Kirchenmännern. Gerade in Italien, wo die Kirche sich immer noch gegen eine systematische Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs sträubt, wollten sie lautstark gegen Vertuschung und für Veränderung und mehr Präventionsarbeit in der katholischen Kirche werben. In Bozen beispielsweise trafen sie den Bischof und andere Betroffene. Es geht um Erfahrungsaustausch.

Die Missbrauchsopfer in Bayern haben inzwischen durch ihr großes Engagement und das unabhängige Missbrauchsgutachten weltweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Heute, am 17. Mai, waren sie zu einer persönlichen Audienz bei Papst Franziskus.