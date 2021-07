Kultur

50. Todestag von Jim Morrison

Rocklegende, Sexsymbol, Provokateur: "The Doors"-Sänger Jim Morrison starb am 3. Juli 1971 mit nur 27 Jahren nach einer Herzattacke in Paris. Seine Fans waren schockiert, es entwickelte sich ein bisher unbekannter Starkult. Bis heute kreisen Mythen um seinen frühen Tod. Wir erinnern an Mr. Mojo.