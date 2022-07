Jia Tolentino über Abtreibung in den USA

Journalistin und Autorin Jia Tolentino

Quelle: Imago

Fast 50 Jahre ist es her, als Frauen überall in den USA das Abtreibungsurteil des Obersten Gerichtshofs feierten. Eine Entscheidung, die als Meilenstein galt, weil sie Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubte. Nun machte der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington den Weg frei für strengere Abtreibungsgesetze - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten. Mit dieser Entscheidung ist das bisherige Recht auf Abtreibung aus dem Jahr 1973 Geschichte. Was das für Frauen in den USA, aber auch weltweit bedeutet, haben wir die Journalistin und Bestseller-Autorin Jia Tolentino gefragt. Sie gilt als eine der wichtigsten Feministinnen des Landes und verfasste zuletzt einen so umfassenden wie kämpferischen Artikel über die potentiellen Konsequenzen des Urteils im "New Yorker".