Jane Rosenberg zeichnet Trump vor Gericht

Seit Wochen erregt der Prozess gegen Donald Trump weltweit für Aufsehen: Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich ein Ex-Präsident strafrechtlich verantworten. 34 Anklagepunkte zur Fälschung von Geschäftsunterlagen, die Schweigegelder an eine Pornodarstellerin vertuschen sollten, um damit keine Angriffsfläche im Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016 zu bieten. Nun geht der Prozess in seine entscheidende Phase. Bevor die zwölf Geschworenen darüber entscheiden, ob Donald Trump im Sinne der Anklage schuldig ist, finden am 28. Mai 2024 die Schlussplädoyers in New York statt. TV-Kameras sind im Gerichtssaal nicht erlaubt, Fotografen werden täglich nur für wenige Minuten vor der Sitzung in den Raum gelassen. Daher spielt die Kunst der Gerichtszeichnerin Jane Rosenberg in diesem Fall eine ganz besondere Rolle.