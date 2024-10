Am 28. Oktober beginnt das 67. Dokumentarfilmfestival in Leipzig. Zwei Filme stechen heraus: "Maydegol" bekam vor zwei Jahren auf dem DOK.fest München einen Preis für das beste Dokumentarfilmprojekt und läuft jetzt in der Reihe "Young Eyes". Die iranische Künstlerin Sarvnaz Alambeigi erzählt darin die Geschichte einer junge Afghanin, die mit ihrer Familie im Exil im Iran lebt und davon träumt, Profiboxerin zu werden. "Marching in the Dark" des indischen Regisseurs Kinshuk Surjan beschreibt das Schicksal einer jungen Witwe. Ihr Mann, ein Landwirt, hat sich das Leben genommen, sie bleibt mit zwei Kindern und hohen Schulden zurück. Es ist kein Einzelschicksal: In Indien haben innerhalb von 20 Jahren mehr als 400.000 Bauern aus finanziellen Gründen Suizid begangen, staatliche Hilfe für deren Frauen und Kinder gibt es nicht. Sowohl im Iran als auch in Indien ist es nicht leicht, Filme über politische Missstände zu machen. Alambeigi und Surjan finden in ihren Dokumentationen einen überzeugenden künstlerischen Ansatz, sich den schwierigen Lebenssituationen junger Frauen in diesen Ländern zu nähern.