Katharina Grosse: "It Wasn't Us"

Mit Sprühpistolen schafft Katharina Grosse große Farblandschaften. In ihrer neuen Ausstellung "It Wasn't Us" im Hamburger Bahnhof dienen ihr gigantische Styroporkörper als Malfläche. Die Schau läuft vom 14. Juni 2020 bis 10. Januar 2021 in Berlin.