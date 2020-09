Kultur

"Israel - Eine Utopie"

In seinem Buch "Israel - Eine Utopie" übt Philosoph Omri Boehm Kritik am jüdischen Staat Israel. Zwischen einem jüdischen Staat und einer liberalen Demokratie bestehe ein eklatanter Widerspruch, sagt er. In einem großen Essay entwirft er die Vision eines ethnisch neutralen Staates.

Datum: 01.07.2020