Bundesweit hatte es in den vergangenen Monaten viel Kritik an den Auftritten des britischen Rockmusikers Roger Waters gegeben, die im Mai auch in Köln, Berlin, München und Frankfurt am Main anstehen. In Frankfurt wollten die Stadt und das Land Hessen den Auftritt des Sängers wegen Antisemitismus-Vorwürfen verhindern - sein Konzert am 28. Mai sollte abgesagt werden. Waters hatte aber gegen den Beschluss geklagt und Recht bekommen. Das Frankfurter Verwaltungsgericht berief sich in seiner Entscheidung unter anderem auf die Kunstfreiheit. Wie haben der Sänger und seine Fans darauf beim Deutschland-Auftakt der "This Is Not A Drill"-Tour reagiert? Wir waren beim Konzert in Hamburg dabei und haben die Demonstration in Köln verfolgt.