Der Filmemacher Steffen Krones war überrascht und entsetzt: Mitten im Naturparadies der Lofoten entdeckte er Plastikmüll und eine deutsche Bierflasche. Wie war sie hierhergekommen? War der Müll etwa von Deutschland bis nach Norwegen geschwemmt worden? Krones wollte es genau wissen und startete ein Experiment. In seiner Heimatstadt Dresden setzte er GPS-Bojen in der Elbe aus, um herauszufinden, ob sie bis in die Arktis geschwemmt werden. In seinem Film "The North Drift – Plastik in Strömen" dokumentiert er sein Forschungsabenteuer, außerdem trifft er Wissenschaftler*innen, die Mikroplastik in unseren Meeren untersuchen. Sie warnen vor einer ökologischen Katastrophe. Der Film läuft derzeit in den deutschen Kinos.