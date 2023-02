Von der "Miss Austria" zu einer der erotischsten Frauen des europäischen Kinos: Schauspielerin Nadja Tiller wurde zum Kinostar der 1950er und 1960er Jahre - und gemeinsam mit Ehemann Walter Giller zum Traumpaar. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben. Zu Tillers bekanntesten Filmen gehörte "Das Mädchen Rosemarie", in dem sie 1958 als Edelprostituierte Rosemarie Nitribitt auf der Leinwand zu sehen war. Rolf Thieles Satire auf die Wirtschaftswunderzeit galt damals als Skandalfilm und lockte die Zuschauer in Scharen in die Kinos. Er lief beim Filmfest in Venedig und bekam in den USA einen Golden Globe. Für Tiller brachte die Rolle den internationalen Durchbruch: Sie drehte mit Kollegen wie Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Yul Brunner, Rod Steiger und Curd Jürgens. Nach zahlreichen Kinofilmen, unter anderem mit ihrem Ehemann Walter Giller, arbeitete sie ab den 1960er Jahren verstärkt fürs Fernsehen und am Theater. "Mit Nadja Tiller verlieren wir einen der großen Stars des deutschsprachigen Nachkriegskinos, eine Schauspiellegende, die über viele Jahrzehnte die Film- und Fernsehlandschaft prägte", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth laut Mitteilung in Berlin.