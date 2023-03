Die Reichen werden immer reicher. Unlängst hat eine Studie gezeigt, dass in der Pandemie über 80 Prozent der Vermögenszuwächse in Deutschland dem oberen einem Prozent der Gesellschaft zugute gekommen sind. So kritisiert die 31 Jahre alte Millionenerbin Marlene Engelhorn die ungleiche Verteilung des Geldes. Die BASF-Erbin ist Mitbegründerin der Initiative "Tax me now", ein Zusammenschluss von Millionär*innen, die eine höhere Besteuerung von Überreichtum fordern. In ihrem Buch "Geld" beschreibt sie, wie Reichtum die Reichen isoliert und nicht zum individuellen Glück beiträgt. Desweiteren wird der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty zu Wort kommen, der sich mit Ungleichheitsforschung beschäftigt, sowie die deutsche, an der Columbia Universität lehrende Rechtswissenschaftlerin Katharina Pistor, wie politische Weichenstellungen den Überreichtum ermöglicht haben und was dagegen getan werden kann.