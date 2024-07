Sie ist in Berlin geboren, in der Kleinstadt Bad Salzuflen aufgewachsen und lebt in Bielefeld: Die Singer-Songwriterin Mina Richman. Mit ihrem Solidaritäts-Song "Baba Said" zu den Protesten im Iran wurde sie 2022 über Nacht berühmt. Für ihre erste EP wurde sie als Best Newcomer für den popNRW-Preis nominiert. Jetzt ist ihr Debütalbum "Grown Up" erschienen, in dem sich die 25-jährige Deutsch-Iranerin mit dem Erwachsenwerden, mit Erinnerungen an ihre Kindheit und der Suche nach der eigenen Identität beschäftigt. Mina Richman ist in den kommenden Wochen auf Tour.