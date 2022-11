Er ist eine Nachkriegsikone der abstrakten Kunst in Europa, berühmt für den Einsatz der Farbe Schwarz: Der französische Maler Pierre Soulages ist jetzt im Alter von 102 Jahren gestorben. Soulages wurde in den vergangenen Jahren als der bedeutendste noch lebende Maler Frankreichs betrachtet. Der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte ein gemeinsames Foto mit Soulages: "Pierre Soulages verstand es, Schwarz neu zu erfinden, indem er das Licht hervorbrachte. Hinter dem Schwarz sind seine Arbeiten lebendige Metaphern, aus denen jeder von uns Hoffnung schöpft." Im Jahr des 100. Geburtstags des Künstlers 2019 würdigte ihn das Louvre-Museum mit einer großen Retrospektive. Seine erste Ausstellung präsentierte Soulages, der nach dem Zweiten Weltkrieg sein erstes Studio in Paris eröffnete, im Jahr 1947. Seine Popularität nahm stetig zu, insbesondere in den USA. Im Jahr 2001 wurde ihm als erstem lebenden Künstler eine Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg zuteil. In seinem Heimatland Frankreich wurde er als Nationalheiligtum angesehen.