Israelische Künstler und der Krieg

Die Schriftstellerin Julia Schoch wird Mainzer Stadtschreiberin des Jahres 2024. Der vom ZDF, 3sat und der Stadt Mainz gestiftete Preis gehe damit an eine beeindruckende Autorin der jüngeren Generation, teilte die Preisjury in Mainz mit. "Julia Schoch gelingt es, Literaturkritik und Lesepublikum gleichermaßen zu begeistern", erklärte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. Die Verleihung der mit 12.500 Euro dotierten Auszeichnung soll im März 2024 stattfinden. Julia Schoch wurde 1974 im brandenburgischen Bad Saarow geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik begann sie eine Tätigkeit als freiberufliche Schriftstellerin und Übersetzerin. Bereits ihr erstes Buch, der Kurzgeschichtenband "Der Körper des Salamanders" von 2001, wurde mehrfach ausgezeichnet. Im Frühjahr 2023 erschien Schochs Roman "Das Liebespaar des Jahrhunderts". Die Autorin lebt und arbeitet in Potsdam. Die Mainzer Stadtschreiber-Auszeichnung gewährt neben den Preisträgern neben dem Preisgeld auch ein einjähriges Wohnrecht in der Stadtschreiber-Wohnung am Mainzer Gutenberg-Museum. Außerdem können sie gemeinsam mit dem ZDF einen Dokumentarfilm zu einem frei gewählten Thema produzieren. Stadtschreiber des Jahres 2023 ist der Österreicher Alois Hotschnig.