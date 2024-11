In kein anderes Werk hat der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann so viele seiner persönlichen Sehnsüchte und Ängste einfließen lassen wie in "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". Über einen Zeitraum von 50 Jahren ist das Romanfragment entstanden, in dem Felix Krull es perfekt versteht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und Beziehungen zu Männern wie Frauen hat. In einer Mischung aus fiktionalen Szenen und Originalzitaten erzählt Regisseur André Schäfer in "Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann" die Parallelen zwischen Thomas Manns Leben und der Geschichte um sein literarisches Alter Ego Felix Krull.