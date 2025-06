Israel-Iran-Konflikt: Gespräch mit Chaim Noll

Zwei Nationen, eine Europäische Kulturhauptstadt, dazwischen eine offene Staatsgrenze. Das gab es in dieser Form noch nie. Während Deutschland weiterhin über den Schutz seiner Grenzen diskutiert, haben sich die Europäischen Kulturhauptstädte Nova Gorica in Slowenien und ihre italienische Partnerstadt Gorizia das Motto “Go! Borderless!” auf die Fahnen geschrieben. Also in etwa: "Vorwärts - ohne Grenzen". Das ist keine Selbstverständlichkeit. An wenigen Orten wird so deutlich wie an dieser Demarkationslinie, was Europa eigentlich heißt: Welche Ideologien, Schrecken und Blutbäder dieser Kontinent zu verantworten hat, aber auch welche Visionen und Chancen er verheißt. Spielerisch nähern sich beide Städte im Kulturhauptstadtjahr an. Zum Beispiel durch ein grenzüberschreitendes Schach-Pong-Turnier. Bei dieser Mischung aus Pingpong und Schach gilt es, eine imaginäre Grenze auf dem Tisch zu überwinden. Zumindest politisch besteht diese Grenze nämlich weiterhin: Während die sozialistische Planstadt Nova Gorica traditionell eher links regiert wird, herrscht im Rathaus von Gorizia eine stramm rechte Koalition.