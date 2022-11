Islam und Homosexualität

Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt sind Alltag für Homosexuelle in der islamischen Welt. In einigen Ländern wie dem Iran, Sudan, Jemen, Saudi Arabien wird gleichgeschlechtliche Liebe sogar mit dem Tod bestraft. Sie verstoße gegen die göttliche Ordnung – heißt es von staatlich-klerikaler Seite. Aus Angst vor Verfolgung ist der Transsexuelle Bahram 2015 aus dem Iran geflohen, sein Ehemann Hussayn hat es vor drei Monaten nach Deutschland geschafft. Beide erzählen von der Islamischen Republik Iran und ihrem Umgang mit Homosexualität, dass im Iran gleichgeschlechtliche Liebe mit dem Tod bestraft werde, die Änderung des biologischen Geschlechts aber erlaubt sei. Transgender gelte nicht als schuldhaftes Vergehen, sondern als Schicksal. Um so härter trifft es vor allem schwule Männer, die die patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen mit ihrer Sexualität in Frage stellen, die islamistische Konformität. Auch in Teilen der deutschen Migrantenszene, in der oft ein brachialer Machismo das Männerbild prägt, ist Homophobie an der Tagesordnung. Einer, der das tagtäglich zu spüren bekommt, ist der schwule Kurde Jakob: in seiner Freizeit passionierte schillernde Dragqueen, in seinem beruflichen Alltag Sozialarbeiter. Er benutzt die sozialen Medien, um über Homosexualität und Islam zu reden und zahlt dafür einen hohen Preis. Tagtäglich wird er bedroht und beleidig und auch körperlich angegriffen.