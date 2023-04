In deutschen Schulen mangelt es massiv an Lehrkräften: Bundesweit fehlen mehr als 12.000 Lehrerinnen und Lehrer, und die Lage wird sich eher verschärfen als verbessern. Bildungsministerin Eva Feußner will in Sachsen-Anhalt die Viertagewoche an einigen Schulen testen. Außerdem sollen die Lehrkräfte ab April ein zusätzliche Stunde in der Woche unterrichten. Ein Affront gegen diejenigen, deren Solidarität man doch jetzt am meisten brauche, findet der Kabarettist und studierte Deutschlehrer Johannes Schröder. Wie schlimm es um das deutsche Bildungssystem steht, sehe man daran, wieviele Quer- und Seiteneinsteiger mittlerweile an den Schulen eingesetzt werden, um den Mangel kurzfristig auszugleichen. Der Wissenschaftler Axel Gehrmann sieht hierin allerdings mehr als eine Notlösung, nämlich eine Chance für das eingestaubte Bildungssystem. Eins ist allen klar: Es ist Zeit zu handeln, und der Bedarf an Lehrkräften wird immer größer. In der Not sind nun Experimentierfreude und Flexibilität gefragt.