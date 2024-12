Iman ist die Karriereleiter emporgeklettert, er wurde zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht berufen und soll jetzt Todesurteile gegen Oppositionelle unterschreiben – und zwar ohne die Akten überhaupt zu lesen. Belohnt wird er mit einer neuen Wohnung und einem höheren Gehalt. Erneut beschäftigt sich Regisseur Rasouloff mit dem Bösen und dessen Banalität. Denn dieser Iman ist ein liebevoller Familienvater, der sukzessive immer tiefer hineingerät in die Schuldspirale. Als draußen die Proteste nach dem Tod von Masha Amini ausbrechen, sind sie beiden Töchter auf der Seite der Demonstranten. Hier hat Rasouloff dokumentarische Bilder der Gewalt gegen die Proteste in seinen Film eingearbeitet, ganz nah an der Realität und hochgradig emotional. Rasouloff gelingt es ganz meisterhaft, die tiefe Kluft innerhalb der iranischen Gesellschaft so beklemmend wie berührend einzufangen. Und er hat viel riskiert für seinen Film. Noch bevor der fertig war, wurde Rasouloff der Pass abgenommen, er selbst angeklagt. Acht Jahre Gefängnis standen im Raum. In letzter Minute konnte er sich – zu Fuß über eine Bergroute – bis nach Deutschland durchschlagen. In Cannes hat der Film die Kritiker regelrecht umgehauen, er bekam den großen Preis der Jury.