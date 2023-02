Am 2. Februar war bekannt gewoden, dass Panahi gegen "das außerrechtliche und unmenschliche Verhalten des Justiz- und Sicherheitsapparates" in den Hungerstreik getretensei. Wie so viele andere im Iran inhaftierte Menschen habe er keine andere Wahl, als "mit meinem wertvollsten Besitz zu protestieren - mit meinem Leben", erklärte Panahi in einer von seiner Frau veröffentlichten Stellungnahme. Am 1. Februar habe er begonnen, nichts mehr zu essen und keine Medikamente mehr einzunehmen. Panahis hat trotz eines offiziell geltenden Berufsverbots immer wieder Filme im Iran gedreht, die dann auf internationalen Festivals gezeigt wurden. So erhielt er für den Film "Taxi Teheran" den Goldenen Bären auf der Berlinale 2015. Sein letztes im Untergrund gedrehtes Werk, "Keine Bären", wurde beim Filmfestival in Venedig von der "New York Times" und der Associated Press als eines des besten zehn des Jahres 2022 gewürdigt. Panahi wurde verhaftet, als er sich im Juli bei der Teheraner Generalstaatsanwaltschaft nach dem Verbleib zweier anderer Filmemacher erkundigte. Ein Richter entschied, dass er eine 2011 wegen Produktion von regierungsfeindlicher Propaganda verhängte Gefängnisstrafe verbüßen muss, die bis dahin nicht vollstreckt worden war.