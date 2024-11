Die Situation in Iran ist angespannt. Nachdem eine Studentin aus Protest gegen die Sittenwächter kurz in Unterwäsche durch die Hauptstadt Teheran gelaufen war und in ein Zentrum für "Spezialbehandlungen" gebracht wurde, protestierten Menschen in mehreren Ländern für Frauenrechte in dem islamischen Land. Und auch der Tod des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd wirft Fragen auf. Nach iranischen Angaben starb er unmittelbar bevor sein Todesurteil vollstreckt wurde. Die Bundesregierung wies die Schließung von drei iranischen Konsulaten in Deutschland an. Sorge macht westlichen Staaten auch der Gesundheitszustand der inhaftierten Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Sie sei kurz nach einer komplexen Operation in einer Klinik wieder ins Gefängnis gebracht worden. Nach Angaben von Menschenrechtlern habe sie während ihrer Haft auch mehrere Herzinfarkte erlitten. Wie ist die Lage der Menschenrechte in Iran? Wir sprechen mit der Feministin und Menschenrechtsaktivistin Mina Khani.