Die 1966 im aserbaidschanischen Baku geborene Davydova ist Theaterhistorikerin und war lange Jahre Kritikerin für die Zeitung "Iswestija". Sie leitete 23 Jahre lang das von ihr mitbegründete internationale Festival NET (New European Theatre) in Moskau. In Deutschland konzipierte und inszenierte sie 2017 das Stück "Eternal Russia" am Hebbel am Ufer in Berlin, 2019 folgte "Checkpoint Woodstock" am Hamburger Thalia Theater.