Elfriede Jelinek zum Nobelpreis

2004 hat die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis erhalten. In einem ihrer seltenen Interviews verrät sie Franz Zoglauer, was der Preis für sie bedeutet, und warum sie ihn nicht persönlich in Stockholm entgegennehmen kann.

Datum: 08.10.2004