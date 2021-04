Kultur

Dekolonialisierungs-Ausstellung in Nairobi

Viele Kunst- und Kulturgegenstände aus ehemaligen Kolonien befinden sich in Museen weltweit. Das "International Inventories Programme" setzt sich mit der Frage auseinander, wie kenianische Kulturgüter, die sich in Institutionen des "Globalen Nordens" befinden, in Kenia zugänglich gemacht werden können.