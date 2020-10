Kultur

Inside Nobel - hinter den Kulissen des Literatur-Nobelpreises

2017 besuchte Annette Poppenhäger die Nobelpreis-Akademie in Stockholm und brachte seltene Einblicke in die verschwiegene Akademie mit - die erst ein Jahr später in die tiefste Krise ihrer Geschichte fallen sollte.

Datum: 04.10.2017