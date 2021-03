Kultur

Die Initiative Brand New Bundestag - jung, divers & progressiv

Die Initiative Brand New Bundestag will mit jungen Menschen das Parlament erneuern und stärkt jungen Leuten mit ganz unterschiedlichem Hintergrund den Rücken, die für ihre Partei in den Bundestag ziehen wollen - mit Workshops im Redenschreiben und persönlichem Wahlkampf-Coaching.‎

Datum: 11.03.2021