Den Blick nach oben gerichtet und mit zum Gebet gefalteten Händen lauschte der US-Rapper Sean "Diddy" Combs der Urteilsverkündung im Prozess wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen. "Schuldig" in zwei Anklagepunkten, "unschuldig" in den drei wichtigsten, lautete am Mittwoch das Urteil der Geschworenen in New York. Der 55-jährige Musiker schien danach wie erlöst. Denn er muss wohl nicht bis zum Ende seines Lebens ins Gefängnis. Die Geschworenen verurteilten Combs, seine Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura sowie eine andere Klägerin der Prostitution zugeführt zu haben. In beiden Fällen droht jeweils eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft. US-Medien halten sogar nur vier bis fünf Jahre für realistisch. In drei weiteren Anklagepunkten sprach ihn die Jury dagegen frei. Darunter beim Hauptvorwurf, der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Combs, der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannt ist, war im September festgenommen worden und wurde in ein berüchtigtes New Yorker Gefängnis eingeliefert.