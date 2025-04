Nach ihrer Verurteilung hat die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Angriffe gegen die Justiz verschärft. "Das System hat die Atombombe rausgeholt", sagte Le Pen bei einer Fraktionssitzung ihrer Partei Rassemblement National (RN) am 1. April in Paris. Le Pen war am 31. März der Veruntreuung von EU-Mitteln für schuldig gesprochen worden. Teil des Urteils ist, dass die 56-Jährige fünf Jahre kein öffentliches Amt ausüben darf. Damit dürfte ihre Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2027 hinfällig sein. In Umfragen liegt Le Pen derzeit vorne. RN-Vertreter und sie selbst bezeichneten das Urteil des Pariser Gerichts als politisch motiviert und undemokratisch. Aber auch Vertreter der politischen Mitte kommentierten, sie hätten Le Pen lieber an der Wahlurne besiegt. Wir sprechen mit Dominik Grillmayer, Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, über die Entwicklungen in Frankreich.