Kurz nach dem Ende der DDR versuchte man im nachwendeverwüsteten Sachsen, zumindest das Selbstbewusstsein etwas zu heben: mit einer Imagekampagne über originär sächsische Schöpfungen. Das Odol Mundwasser war darunter, die Zahnpastatube, Porzellan, Teebeutel und: Sam Meffire, ein dunkelhäutiger stämmiger Mann - der zudem auch noch der erste farbige Polizist in Sachsen war. Das war 1992. Samuel Meffire wurde damals kurz weltberühmt - auch, weil der Vorzeigepolizist kurz danach für sieben Jahre in den Knast wanderte. Er hatte das Blau- gegen das Rotlicht eingetauscht, das in Dresden zu der Zeit von einem ebenfalls dunkelhäutigen Münchner bestimmt wurde. Nach seiner Haft wurde der geläuterte Sam Krisentrainer für gefallene oder gefährdete Menschen - streetcredible, tatkräftig und erfahren - allerdings nicht mehr in Sachsen, sondern in Bonn.