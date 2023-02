Die Retrospektive der Berlinale 2023 fokussiert das Thema "Young at Heart - Coming of Age at the Movies". Ein besonderer Stab an ausgewählten Filmschaffenden stellt sowohl Lieblingsfilme vor, die das Thema direkt verhandeln, aber auch Filme, die in der eigenen Phase des Heranwachsens wichtig waren. Mit dabei sind: Maren Ade, Pedro Almodóvar, Wes Anderson, Juliette Binoche, Lav Diaz, Alice Diop, Ava DuVernay, Nora Fingscheidt, Luca Guadagnino, Ryūsuke Hamaguchi, Ethan Hawke, Karoline Herfurth, Niki Karimi, Nadine Labaki, Nadav Lapid, Sergei Loznitsa, Mohammad Rasoulof, Céline Sciamma, Martin Scorsese, Aparna Sen, M. Night Shyamalan, Carla Simón, Abderrahmane Sissako, Tilda Swinton, Wim Wenders und Jasmila Žbanić. Während der Berlinale sind alle Filme zu sehen.