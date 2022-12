Holodomor heißt Tötung durch Hunger. Dieser Begriff erinnert an die Jahre 1932 und 33. Etwa sieben Millionen Menschen sind in der Sowjetunion in dieser Zeit durch Hunger ums Leben gekommen, darunter vier Millionen Ukrainer. Auslöser der Hungersnot war Stalins Politik. 1929 ordnete er eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft an, schickte kommunistische Aktivisten aufs Land, um seine Anordnung durchzusetzen. Bauern, die sich wehrten, wurden verbannt oder ermordet. Die Folge: Ein dramatisches Einbrechen der Erträge. Um die Lebensmittelversorgung der Städte sicherzustellen, mussten die übrigen Erträge nahezu vollständig abgegeben werden. Bereits 1931 verhungerten in den Fruchtbarsten gebieten hunderttausende Dorfbewohner in den fruchtbarsten Gebieten der Sowjetunion. Doch es wurde noch dramatischer. Anfang 1933 wurden viele der Hungergebiete abgeriegelt, um die Menschen an der Flucht zu hindern. In den am stärksten betroffenen Regionen der Ukraine verhungerten bis zu 60 Prozent der Einwohner. Gleichzeitig exportierte die Sowjetunion Getreide, um Mittel für die Industrialisierung zu beschaffen. Doch macht das den Holodomor zum Völkermord?