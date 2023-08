Was für viele nach Science Fiction klingt, ist bereits Realität - auch in Deutschland. In Potsdam-Babelsberg erstellt Sven Bliedung mit seiner Firma 3-D-Avatare, die filmisch in jedem beliebigen Umfeld einsetzbar sind. Rund 40 Kameras erfassen in seinem volumetrischen Videostudio die Bewegungen von Schauspielern bis ins kleinste Detail. Ein Rechner setzt die Aufnahmen digital zusammen. Die Technik wurde bereits für den letzten Matrix Film genutzt. Eine Bibliothek für 3-D-Komparsen ist in Arbeit. Ein Problem dabei aus Sicht der Schauspieler: Es ist nicht geregelt, wie die Filmstudios Darsteller jenseits des Drehtags für den Scan vergüten müssen. Kritiker fürchten außerdem eine Entmenschlichung des Schauspiels. Befinden wir uns am Anfang eines Umbruchs in der Filmindustrie - so wie als am Anfang des 20. Jahrhunderts der Tonfilm eingeführt wurde? Was heißt das für das Kino? Und müssen Film- und Fernsehschauspieler um ihre Jobs bangen?