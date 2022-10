Am 19. Dezember 1980 werden Shlomo Lewin, der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Nürnberg und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke in ihrem Haus in Erlangen erschossen. Spuren führen zu der rechtsextremistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Am Tatort wird die Brille von Karl-Heinz Hoffmanns Lebensgefährtin gefunden. Doch viel zu lange gehen die Ermittler diesen Spuren nicht nach, sondern konzentrieren sich auf das Umfelds Lewins. Die genauen Umstände der Mordtat blieben bis heute ungeklärt. Uffa Jensen, Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung der TU Berlin, rollt den Fall jetzt noch einmal auf. "Kaum ein zeitgeschichtliches bedeutendes Ereignis wurde so aggressiv vergessen wie dieser antisemitische Doppelmord", schreibt Jensen in seinem Buch "Ein antisemitischer Doppelmord. Die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik". Jensen folgt in seinem Buch den Verbindungen des Rechtsextremismus zur PLO, in deren Lagern die Wehrsportgruppe ausgebildet wurde. Er beleuchtet die Rolle von Karl-Heinz Hoffmann und stellt das Attentat in Beziehung zu weiteren Anschlägen des Jahres 1980, in dem mehr Menschen durch rechten Terror zu Tode kamen als in anderen Jahren. Jensen schreibt, dass der Umgang mit Rechtsterrorismus sich bis heute gleicht, wie man zuletzt auch im Fall des NSU sehen konnte.