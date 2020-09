Kultur

"Die Infantin trägt den Scheitel links"

Ein Bauernhof in Österreich, eine böse Zwillingsschwester und häusliche Gewalt - Helena Adler erzählt in ihrem Debütroman "Die Infantin trägt den Scheitel links" von einem kleinen Mädchen, das anders sein will als seine Familie.

Datum: 03.09.2020