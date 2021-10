Afghanistan: Hazara-Minderheit bedroht

Viele ‎verstecken sich oder fliehen ins Nachbarland Pakistan, obwohl ihr Leben auch dort in Gefahr ist. ‎Auch die Mehrheit der nach Europa geflohenen Afghanen gehören zur Minderheit der Hazara. ‎Ein besonderer Schutzstatus wird ihnen aber auch nach der Machtergreifung der Taliban nicht ‎gewährt. Inzwischen haben sich einige von ihnen bewaffnet, was die Situation der Minderheit ‎nach Ansicht ausländischer Beobachter weiter verschlechtern könnte.‎ Wir haben untern anderen Mujtabah Mirzai in München getroffen, der im Gasteig eine Film- und Fotoausstellung über das lebendige kulturelle Leben der Hazara organisiert hat. Mirzai ist Steinmetz und Restaurator und ist mehrfach nach Afghanistan zurückgekehrt, um bei der Bergung der von den Taliban 2001 gesprengten Buddha-Statuen von Bamiyan und bei den Vorbereitungen zu ihrem Wiederaufbau zu helfen.