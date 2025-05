Einer der großen Mythenerzähler unserer Zeit ist der Texaner Wes Anderson – seine Filme sind märchenhaft und immer auch etwas durchgeknallt. In seinem neusten, "Der phönizische Meisterstreich", hat es ein wohlhabender Geschäftsmann in den 1950ern mit Firmen aus dem Rüstungs- und Raumfahrtmetier zu einem der reichsten Männer Europas gebracht. Als er ein neues Start-up lanciert, gerät er ins Visier einer ganzen Reihe von Männern, die zu allem entschlossen sind. In dieser Situation ernennt er seine Tochter, die als Nonne im Kloster lebt, zur Alleinerbin seines Vermögens. Die Chemie stimmt zwischen Newcomerin Mia Threapleton und Hollywood-Schwergewicht Benicio del Toro in den Hauptrollen. Bestimmt schadet es nicht, als Tochter von Kate Winslet die Schauspielerei im Blut zu haben. Als Novizin verkörpert Threapleton auch eine junge moralisch orientierte Generation. Wegen seiner legendären Wohlfühlatmosphäre drängeln sich in Wes Andersons Filmen die Giganten der Branche – selbst für kleinste Rollen. Dabei sein ist alles: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray und Brian Cranston sind diesmal mit von der Partie. Und viele kommen wieder - wie Benicio del Toro. "Der phönizische Meisterstreich" ist ein großer Spaß und Wes Anderson in Reinkultur.