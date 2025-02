Die Tiroler Dramatikerin Lisa Wentz ist der aufgehende Stern am Theaterhimmel. Die 30 Jahre junge ausgebildete Schauspielerin ist auch dem Schreiben verfallen. "Adern" – eines ihrer ersten Stücke – wurde 2022 am Wiener Akademietheater uraufgeführt. Lisa Wentz bekam dafür prompt den wichtigsten österreichischen Theaterpreis – den "Nestroy" für das beste Stück des Jahres. Lisa Wentz reüssierte 2023 bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs, schrieb für das Stück "Die 7 Todsünden" einen Text zum Thema "Zorn" rund um die Göttin "Nemesis" und fiebert jetzt ihrer nächsten Uraufführung, einer Auftragsarbeit für das Wiener Theater in der Josefstadt entgegen. "Azur oder die Farbe von Wasser" lautet der Titel. In dem generationenübergreifenden Stück geht es um Missbrauchsfälle in einem katholischen Jungeninternat, Schauplatz ist Österreich im Jahr 1988. "Mich interessiert das Geschichtenerzählen" sagt die Tiroler Autorin, die den Randfiguren der Gesellschaft eine ganz eigene tabufreie, kantige wie berührende Stimme verleiht. Sie habe "schon immer zu viel gezappelt" meint sie und beschreibt das Verlassen ihrer Tiroler Heimat so: "Furchtbare Angst vor Kühen. Hauptsächlich deshalb Flucht in die Hauptstadt, Wien." Mittlerweile lebt Lisa Wentz hauptsächlich in Berlin "Jetzt in Berlin und zapple wieder. Ist aber, glaub ich, ein gutes Zappeln."